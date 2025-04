Mindjárt itt van a The Last of Us folytatása

Április 14-én jön a Maxon a The Last of Us második évada, miközben már a harmadikat is megrendelték.

Folytatódik a népszerű posztapokaliptikus sorozat, a videojáték nyomán készült The Last of Us, a második évad az Egyesült Államokban április 13-án, itthon április 14-én debütál a Maxon. The Last of Us

Fotó: HBO Pedro Pascal és Bella Ramsey megismétlik korábbi szerepüket, miközben a második szezonban megjelenik többek között a legutóbb az Almaecetben látott Kaitlyn Dever vagy épp Catherine O'Hara, Kevin anyukája a Reszkessetek, betörők!-ben. Jó hír a rajongóknak, hogy az HBO még a második évad indulása előtt megrendelte a harmadikat is – ahogy arról az Entertainment Weekly beszámolt a napokban.

