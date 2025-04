Szörnyű dolgokkal vádolja néhai édesanyját Tom Hanks lánya

Tom Hanks 42 éves lánya, Elizabeth Ann Hanks a színész első házasságából született Susan Dillingham, azaz művésznevén Samantha Lewes színésznőtől. A házaspár 1978 és 1987 között élt házasságban, két gyerekük született Colin és Elizabeth Ann, a színésznő a válás után soha többé nem ment férjhez. Lányukat a nő nevelte, azonban most gyerekük a hamarosan megjelenő memoárjában kitálal bántalmazó gyerekkoráról, és durva dolgokat állít néhai édesanyjáról, aki 2002-ben elhunyt.

Tom Hanks és első felesége, Samantha Lewes házasságából két gyerek született: Colin és Elizabeth Ann

Fotó: STEPHEN LOVEKIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

E.A. Hanks elmondta, hogy máig küszködik az elhanyagoltság miatti hátrányokkal, hiszen személyes higiéniája sem volt a legjobb, és sokáig erről nem is tudott, minthogy hányszor kellene fogat mosni, és miért, mert nem volt, aki elmagyarázza neki. Ahogyan azt sem, hogy miért kellene, hogy legyen étel a háznál és hasonló alapvető dolgokat. Hanks az áprilisban megjelenő "The 10: A Memoir of Family and the Open Road” című könyvében részletesen beszámol a néhai édesanyjáról és instabil neveltetéséről.

E.A. Hanks azt állítja, bár az anyja nem ütötte meg, de más módon bántalmazta fizikailag is.

Lökdösött, rázott, a hajamat tépte, és egyszer vagy kétszer bezárt a szekrénybe... Azt mondta, hogy férfiak rejtőznek a szekrényében, akik arra várnak, hogy elaludjunk, majd kijöjjenek és szörnyű dolgokat tegyenek”

– emlékszik vissza Tom Hanks és a 49 éves korában meghalt Samantha Lewes lánya.

A nő azt is leírta, hogy anya sokszor beszélt neki vetéléseiről, az elvesztett testvéreiről és arra célozgatott, hogy hamarosan ő is "csatlakozni fog hozzájuk az örök végtelenben”. A lány 14 éves volt, amikor anyja állapota rosszabbodni kezdett, sokszor felébresztette őt éjszaka és arról beszélt, hogy a jóga az ördög műve, eközben sokszor nem volt otthon mit enni, mert elfelejtett róla gondoskodni. E.A. Hanks hozzátette, hogy anyjának voltak jó pillanatai, mert ha barátai náluk aludtak, akkor sütit sütött, sokszor elvitte őt lovasbemutatókra is, és nem korlátozta a vágyaiban. Ettől függetlenül sok hiányossága volt, amitől ő is a mai napig szenved.