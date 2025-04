Top 10: ezek a legjobb vígjátéksorozatok, de nagy csalódást okozhat a lista

10. Brooklyn 99 – Nemszázas körzet

Brooklyn 99 – Nemszázas körzet

Fotó: Fox

A sorozat humoros formában mutatta be egy fiktív New York-i rendőrkapitányság munkáját, a színészgárda élén Andy Samberggel. A széria népszerűségét jól mutatja, hogy amikor a Fox öt évad után elkaszálta, az NBC már másnap jelentkezett, hogy folytatná – végül még három szezon készült belőle, 2013 és 2021 között ment.

9. A stúdió

A stúdió

Fotó: NBC

Az eredetileg 30 Rock címet viselő szériát a hét évad alatt összesen több mint százszor jelölték Emmy-díjra (amiből tizenhatszor is el nyerte), nem meglepő módon az alkotó és főszereplő, Tina Fey karrierjét is berobbantotta. A legjobban megírt sorozatok között is feltűnt az amerikai írószakszervezet 2013-as toplistáján, egyébként egy tévés szkeccsműsor kulisszái mögött játszódott.

8. Sanford and Son

Sanford and Son

Fotó: NBC

Emmy-díjra „csak” hétszer jelölték, 1972-es indulása után azonban hamar igen népszerűvé vált az Egyesült Államokban, az addig közönségkedvencet, a The Brady Bunchot is kiütötte a nézettségi versenyben. A mogorva ócskásról és fiáról szóló történet főleg a kulturális hatása miatt volt fontos, hisz az országos amerikai csatornákon az első szitkomok között volt, amelynek főszereplői feketék voltak.

7. A hivatal

A hivatal

Fotó: NBC

Amíg a brit Ricky Gervais 2001-es sorozatából mindössze 14 epizód készült, addig az amerikai Office-ból kilenc szezon, majdnem 190 rész ment le 2005 és 2013 között. Az áldokumentarista stílusban forgatott munkahelyi komédia az Egyesült Államokban valószínűleg Steve Carell alakítása miatt is lett óriási siker, de egyébként is idézetek és mémek egész tárházával szolgált.

6. A jó hely

A jó hely

Fotó: NBC

A Looper nemrég a legjobb fantasysorozatok között is a legjobb tízbe sorolta a túlvilágon játszódó komédiát, amelyből négy évad készült 2016 és 2020 között. A történet középpontjában egy Eleanor nevű nő (Kristen Bell) állt, aki életében kimondottan rossz ember volt, a halála után tévedésből mégis a címbéli jó helyre került – ahol eleinte megpróbálta eltitkolni a múltját, majd fokozatosan jobbá vált.

Lapozzon, a fele még hátravan!