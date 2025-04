Top 5 dokumentumsorozat: az emberi kegyetlenség legbrutálisabb történetei

A rejtélyekről, gyilkosságokról szóló dokumentumsorozat mindig jobban felkelti a nézők figyelmét, hiszen betekintést kapnak a kulisszák mögé és megismerhetik a legbensőségesebb információkat.

A dokumentum sorozatok egyre népszerűbbek.

Fotó: Youtube/Netflix/Official Trailer

A legkegyetlenebb dokumentumsorozatok, melyek hatalmas felháborodást váltottak ki

Amerikai gyilkosság: Gabby Petito

Sokan azt mondják, hogy a 21 éves Gabby Petito halála elkerülhető lett volna, ugyanis több intő jel is volt, ami arra utalt, hogy barátja erőszakos vele, de már túl késő volt. A Netflix nemrég bemutatta az Amerikai gyilkosság: Gabby Petito című dokumentumsorozatot, ami hamar listavezető lett a nézők körében. A történet Gabby Petitoról szól, akinek nagy álma volt, hogy híres influencer legyen belőle, ezért egy saját YouTube-csatornát indított. Vőlegényével, Brian Laundrie-vel vettek egy furgont, ugyanis eldöntötték, hogy körbeutazzák az Egyesült Államokat. Csodálatos képeket osztottak meg a látszólagos boldogságukról. Ténylegesen azonban nem volt ennyire csodálatos a helyzet, ugyanis Gabby Petito és a vőlegénye között addigra már megromlott a kapcsolat.

Fotó: Youtube/Netflix/Official Trailer

Többször is összevesztek, Brian Laundrie teljesen ki akarta sajátítani a párját, ezért fizikailag és lelkileg is rendszeresen bántalmazta. 2021. augusztus 12-én Moabban a rendőrök megállították őket az útjuk során, amikor egy névtelen bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi megütött egy nőt. A rendőrök a fiatal nőt állították be agresszívként, pedig látható sérülések voltak rajta. Végül őt hagyták ott a furgonban, míg a férfit egy olyan szállodában helyezték el, ami a családon belüli erőszak áldozatainak volt fenntartva. Gabby Petito azonban pár nap múlva teljesen eltűnt. Brian ezzel ellentétben már hazatért, azonban sem ő, sem a szülei nem működtek együtt a hatóságokkal, ügyvédet fogadtak.

Fotó: Youtube/Netflix/Official Trailer

A rendőrség nyomozni kezdett az ügyben, majd kiderült, hogy Brian Laundrie volt az, aki végzett Petitoval. Gabby Petito holttestét 2021. szeptember 19-én találták meg a wyomingi Grand TetonNemzeti Parkban, nyolc nappal azután, hogy bejelentették eltűnését. A férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki, azonban már csak a holttestére bukkantak a hatóságok: öngyilkosságot követett el, fejbe lőtte magát. Halála előtt egy levélben ismerte be a gyilkosságot. Azt írta, hogy Petito megsérült, és a komoly fájdalmai miatt könyörgött neki, hogy vessen véget az életének. Ez azonban ellentmond a boncolás eredményével, ugyanis a fiatal lány halálának az oka a fojtogatás volt. A férfi szülei tudhattak a gyilkosságról, ugyanis Laundrie édesanyjának a levele nyilvánosságra került, amiben hátborzongató dolgokat állít:

Csak azt akarom, hogy emlékezz arra, hogy mindig szeretni foglak, és tudom, hogy te is mindig szeretni fogsz. Te vagy a fiam. Semmi sem késztethet arra, hogy ne szeresselek, semmi sem fog, vagy nem tudna szétválasztani minket… Ha börtönben vagy, sütök egy tortát, benne egy reszelővel. Ha el kell tüntetni egy holttestet, egy lapáttal és szemeteszsákokkal jelentkezem

– olvashatóak a megdöbbentő sorok.