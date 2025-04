Törőcsik Franciska nem érti, miért kritizálják a meztelenséget a Hunyadiban

Törőcsik Franciska sikeres színésznő, munkásságáért többek közt elnyerte a Magyar Mozgókép Díjat, kétszer pedig Bujtor István-díjat is kapott. Nagyon hálás, amiért azt csinálhatja, amit szeret, azonban karrierje során számtalan nehézséggel találkozik, melyek próbatétel elé állítják őt.

Törőcsik Franciska Brankovics Mara szerepében

Fotó: G.N.K. / TV2

„Nem szeretek panaszkodni, vannak a színészetnél ezerszer nehezebb foglalkozások is, de ez a szakma sem egyszerű. A nézők sokszor csak a pozitív oldalát látják, viszont az odavezető utat, a belefektetett munkát, a kritikákkal való szembenézést, a folyamatos dilemmát, hogy mit vállaljon az ember és mit ne, azt nem. Nem is feltétlenül a szakmai kihívásokat tartom nehéznek, inkább a „körítés” az, ami igazán megterhelő” – kezdte.

„Aki hosszú távon benne szeretne maradni ebben a szakmában, annak el kell engednie a féltékenységet és a rosszindulatot – mert ha valaki belül keserűséget érez, az előbb-utóbb megmérgezi saját magát is és a környezetét is.

Sok mindent átéltem az elmúlt években – jót és kevésbé jót egyaránt –, de mindez megerősített.

Talán ez az én szupererőm: hogy a kihívások által még erősebb lettem” – magyarázta.

Törőcsik Franciska alakítja a Hunyadi című sorozatban Brankovics Mara karakterét, aki többször is megválik a ruháitól. A meztelenség a sorozatban többször is jelen van, emiatt pedig több kritikát is kapott.

Hunyadi (középen: Törőcsik Franciska)

Fotó: NFI

„Furcsának tartom, hogy ennyire központi téma lett a meztelenség a sorozat kapcsán. És ez 2025-ben történik, amikor Mikey Madison Oscar-díjat kap az Anoráért, amiben egy szexipari munkás életét mutatja be – nem mellesleg zseniálisan. De például ott vannak a Szer és a Jókislány című filmek is Demi Moore-ral és Nicole Kidmannel, akik a történet szolgálatában szintén nagy bátorsággal vetették bele magukat a szerepükbe” – részletezte.

„Mindenesetre manapság a filmnyelv elfogadottan sokkal kendőzetlenebb és naturalistább. Vannak olyan történetek, amelyek jelentését éppen hogy felerősíti egy meztelen test látványa – ami egyébként nem feltétlenül azonos a szexualitás ábrázolásával.

A Hunyadiban is előfordul, hogy a meztelenség a kiszolgáltatottságot vagy a hatalmi elnyomottságot fejezi ki, nem pedig a szereplők bujaságát.

A Hunyadi korában a nők nem a csatatéren, hanem sokszor a hálószobákból irányították az eseményeket, a sorsuk például azon múlott, hogy tudnak-e fiúgyermeket szülni. Ezeknek a jeleneteknek tehát dramaturgiai jelentőségük van, és jó ellenpontjai a csatatéren megjelenő brutális naturalizmusnak. Érdekes, hogy ez miért nem váltott ki nagyobb visszhangot egy olyan világban, ahol sajnos bármilyen tartalom két kattintással elérhető” – osztotta meg a Glamour.hu-val.