A Megasztár énekesnője kemény kijelentéseket tett arról, miért szingli

Tóth Abigél nagy közönségkedvenc volt a Megasztár legutóbbi évadában, egészen a döntőig jutott. Mivel sokan megismerték a nevét, így most él a lehetőségeivel, minden erejével zenei karrierjére koncentrál. A sepsiszentgyörgyi lány egy fájó szakításon már átesett a műsor kezdetekor, azonban úgy tűnt, hogy a Megasztárban talált rá a szerelemre. Azonban ez a kapcsolat sem tartott sokáig, idén január végén már bejelentette, hogy szakítottak párjával, Horváth Bence táncossal. Tóth Abigél azt is elárulta, hogy a fiú egy olyan álláslehetőséget kapott, ami miatt nem tudtak együtt maradni, ő azonban nem bánkódik emiatt, hiszen sok lehetőséget kap, aminek nagyon örül.

Tóth Abigél a Megasztárban

Fotó: TV2

Az énekesnő most nagyon határozott véleményt fogalmazott meg arról, hogy miért nem keresi a szerelmet, ezért az ismerkedésre sem nyitott az utóbbi időben.

Szingli vagyok, nincs türelmem, hogy valakit pátyolgassak. Egy kapcsolat 100%-os odafigyelést igényel és nekem nincs időm, hogy valakit magam mellé neveljek. Persze sokat ad egy kapcsolat, szeretem, ha van mellettem valaki, de most azt hiszem elvenné a figyelmem

– mondta a Megasztár felfedezettje, aki családját is alig látja az utóbbi időben, leginkább telefonon tartják a kapcsolatot.

Úgy tűnik, hogy a sok lemondás és erőfeszítés viszont megtérül, ugyanis örömmel jelentette be, hogy hamarosan érkezik második videoklipje és új dala, a Pillangóhatás, amire nagyon büszke.

Ezt a dalt úgy kaptam, hogy nem ismertek a szerzők. A stílusomról és a lelkivilágomról hallottak. Megkaptam a dalt, tetszett a dallam és aztán elkezdtem realizálni, hogy ez a szöveg az én életemet írja le...

Április 10-én érkezik a Pillangóhatás című második klip. Kész van már, reakcióvideóm is van TikTokon. Elsírtam magam, amikor először láttam. Lelkes vagyok, 2030-ig Magyarország összes arénáját meg akarom tölteni" – mondta lelkesen a Borsnak Tóth Abigél, aki a közönségtől is rengeteg pozitív visszajelzést kap, ami nagyon sokat jelent neki, hiszen másokon is segíthet a saját tapasztalataival.