Ahogy korábban az énekléstől, most a YouTube-os szerepléstől is visszavonul Tóth Andi, amit főzős videosorozata, a Max rendelünk legutóbbi adásában jelentett be.

„Az a rossz hír várható, hogy a következő Max rendelünk-rész lesz az utolsó.

Egy elköszönő búcsúvideó lesz, így egy évig tartott ez az első évadunk.

Meglátjuk, hogy lesz-e még második” – mondta.

Tóth Andit a közeljövőben így főleg az X-Faktor mentoraként lehet majd látni, már zajlanak is a meghallgatások a következő évadhoz.