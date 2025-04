Húsz évvel ezelőtti fotóval nosztalgiázik Tóth Gabi

Tóth Gabi a Megasztár második évadának legjobb női hangja lett 2005-ben, a döntő viszont két férfi énekes, Palcsó Tamás és Molnár Ferenc Caramel között dőlt el, végül az utóbbi nyerte meg ezt a szériát. Tóth Gabi a harmadik helyezés ellenére is nagy karriert futott be, azonnal saját albummal jelentkezett a tehetségkutató után. Az énekesnő népszerűsége a mai napig töretlen, bár sok kritikát kap, ő igyekszik ezekkel egyre kevesebbet foglalkozni.

Jelenleg Papp Máté Bence oldalán találta meg a boldogságot, és kapcsolatuk a sok támadás és bonyodalom ellenére is igazán harmonikusnak tűnik. Tóth Gabi most egy régi, a Megasztárban készült fotóval emlékszik vissza arra az időszakra, amikor egy ország ismerhette meg Tóth Vera, az első évad győztesének húgaként. Az akkor 16 éves lány elég hamar kitört nővére árnyékából, és karrierje azóta is töretlen. Most a kezdetekre emlékezett vissza a közösségi oldalán, hiszen számára is hihetetlen, hogy már húsz éve volt a tehetségkutató második évada.