Döbbenetes vallomást tett Tóth Gabi: „Volt egy ötórás életmentő műtétem”

Tóth Gabi már megszokta, hogy sokan kritizálják, azonban néha betelik a pohár és visszavág a támadásokra. Ez most is így történt, de közben olyan dolgokat is elárult magáról, amiről korábban nem beszélt, ezzel nagyon meglepte a követőit.

Tóth Gabinak gyakran kell kiállnia magáért nyilvánosan, hiszen rengeteg támadás éri őt a közösségi médiában. Van, hogy nem reagál azonnal, de amikor megelégeli a kéretlen kritikákat, akkor keményen visszavág. Most nem tudni, mi volt a konkrét előzménye a nemrég közzétett videójának, de az biztos, hogy kritizálójának üzent ezzel is. Az énekesnő egy rövid, de beszédes üzenetet fogalmazott meg, melyben olyan dolgokat is elárult, amiről eddig sokan nem tudhattak. Volt egy ötórás életmentő műtétem, tüdőembóliám, meddőnek nyilvánítottak, elvesztettem barátokat, elváltam. Szerintem túlélem, ha nem kedvelsz – fogalmazott a bejegyzésében Tóth Gabi, aki nemrég Hajdú Péter műsorában részletesebben is beszámolt ezekről a nehézségekről, melyekről korábban nem beszélt. @tothgabiofficial ♬ Never Let Me Go - SPOTIFY®

