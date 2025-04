Újabb részleteket árult el kapcsolatáról a Dancing with the Stars táncosnője

Sokakat meglepett, amikor a Dancing with the Starsból ismert Tóth Katica a napokban egy fotót osztott meg, melyen titokzatos új párjával látható. A táncosnő úgy döntött, ideje felvállalni nyilvánosan is a boldogságát, azonban igyekszik óvatosabban kezelni a helyzetet, mint előző kapcsolatában. Tóth Katica hosszú ideig jegyben járt a műsor másik táncosával, Suti Andrással, de kapcsolatuk szakítással végződött, azonban a jó viszony megmaradt közöttük. Ezt követően pár hónapig együtt volt Tasi Dáviddal, a Sztárban sztár leszek! énekesével, ám ez sem bizonyult tartósnak.

Tóth Katica és WhisperTon a győzelem pillanatában

Fotó: TV2 / TV2

Nagyon hálás vagyok, hogy ennyi gratulációt és jókívánságot kaptunk, nem is gondoltam volna, hogy ennyire szívélyesen fogják fogadni őt és az én boldogságomat.

Nagyon boldogok vagyok, most tényleg azt érzem, hogy talán soha nem voltam még ennyire felhőtlen az életben: munka, karrier, magánélet és szerelem terén” – magyarázta Tóth Katica, aki tavaly elsöprő sikert aratott a Dancing with the Starsban WhisperTon oldalán, akivel végül meg is nyerték az ötödik évadot.

A táncosnő akkor úgy érezte, hogy karrierje is szárnyal, most pedig úgy, hogy magánélete is hatalmas lökést kapott. Bár nagyon boldog, próbál óvatosabban fogalmazni, hiszen Tasi Dáviddal elég hamar beengedték a nyilvánosságot a kapcsolatukba, majd hamar tönkre is ment és szakítással végződött. Katica most nem akarja elkövetni ugyanazt a hibát és párjával is megegyeztek abban, hogy diszkréten kezelik a magánéletüket, hiszen a férfi civil és nem szeretne szerepelni.

Ez most egy nagyon mélyről, szívből jövő érzés, mondanám, hogy újra rám talált a szerelem,

de ha őszinte akarok lenni, eddig egyik kapcsolat után jött a másik és bár mindegyik hosszútávú volt, valahogy mégis most érzek igazán valami olyasmit, amit mindig is kerestem. Erre vágytam, és Ő ezt megadja nekem”– mondta a táncosnő a Borsnak, aki szerint attól is működik jól a kapcsolat, mert nagyon hasonló személyiségek.