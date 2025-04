A Dancing with the Stars táncosnője egy modellt szeret

Az Origo elsőként számolt be arról, hogy a Dancing with the Stars csinos táncosnője ismét szerelmes, párját pedig már meg is mutatta a közösségi oldalán. Tóth Katica túl van már pár csalódáson. Korábban jegyben járt a műsor másik szereplőjével, Suti Andrással, kapcsolatuk szakítással végződött, azonban a jó viszony megmaradt közöttük. Ezt követően pár hónapig együtt volt Tasi Dáviddal, a Sztárban sztár leszek! énekesével, ám ez sem bizonyult tartósnak.

Tóth Katica új barátjának köszönhetően ismét ragyog és boldogabb, mint valaha.

„Igyekszem óvni a magánéletemet, de annyit örömmel megosztok, hogy igazak a hírek, valóban párkapcsolatban élek, és talán még soha nem voltam ennyire boldog, mint most”– mesélte.

A férfit Sipeki Attilának hívják és modellként dolgozik. Kezdetben barátok voltak, amiből az idő elteltével szerelem lett.

Már jó ideje ismerjük egymást, de csak most hozta úgy az élet, hogy ebből párkapcsolat tudott kialakulni

– részletezte a Blikknek.