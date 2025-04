Tóth Katicát a nézők a Dancing with the Stars műsorából ismerhetik. Korábban egy párt alkotott a szintén táncművész Suti Andrással, akivel el is jegyezték egymást, kapcsolatuk szakítással végződött, ma már jó barátként tekintenek egymásra. A fiatal lány nem sokkal a jegyesség felbontása után a Sztárban sztár leszek! tehetségével, Tasi Dáviddal randizott, azonban ez a kapcsolat nem bizonyult hosszútávúnak, pár hónap után szétmentek.

Tóth Katica ismét szerelmes, amit a közösségi oldalán egy közös fotóval árult el.

Ő az

– írta az Instagram-oldalán.

A férfit Sipeki Attilának hívják, azt viszont nem tudni,hogy pontosan mióta tart a románcuk.