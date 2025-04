Visszavonul a nyilvánosságtól a várandós Tuvic Aleksandra

Mint írtuk, gyereket vár a Kőgazdag fiatalok plasztikafüggő sztárja, Tuvic Aleksandra, aki a semmiből jelentette be a nagy hírt, ezzel megdöbbentve követőit is. Most a Borsnak elmondta, hogy ennél többet nem is kíván megosztani a babavárásról, a nyilvánosság elől is visszavonul egy időre.

Nem akarom, hogy a gyermekem a médiában szerepeljen, addig, ameddig esetleg ő úgy nem dönt. Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk, de úgy döntöttünk, hogy egyelőre szeretnénk megtartani mindezt magunknak és a családunknak, barátainknak

– mesélte az influenszer, hozzátéve: "A lényeg, hogy minden rendben velünk, nagyon várjuk a kisbabánkat."