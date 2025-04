Összeveszett a TV2 két sztárja, már nem is keresik egymást

A TV2 egyik sikerműsora volt a Házasság első látásra, azonban nem minden szereplő kedvelte meg a másikat. Most Fecső Judithoz juthatott vissza olyan információ, miszerint Dávid Petra kibeszéli őt. „Tök normális hangnemben, többször is felhívtam, amióta ment a Farm VIP, mert nagyon sajnáltam, hogy a kanapéhuszárok mennyire szétszedik. Én pontosan tudom, milyen az, ha valakit így támadnak. Habár megmutatta az igazi énjét, és el is mondtam neki, hogy egyszer-kétszer hibázott, de ennek ellenére nagyon sajnáltam, mert engem is sokat bántottak. Erre nekem ő megkavarta a sz*rt" – panaszolta.

Fecső Judit

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Írtam is neki, és normálisan megbeszéltük a dolgokat, de ha még egy ilyet csinál, akkor megkeresem személyesen. Újabban az egyik barátom edzőtermébe jár, úgyhogy ha akarom, pontosan tudom azt is, hogy mikor fingik” – tette hozzá a Bors szerint.

„Nem fogom szidni sem Petrát, sem pedig mást, mert nagyon kedveltem őt a maga, illetve a magam módján. De nem szeretem, ha hazugnak neveznek, vagy az anyaságomat megkérdőjelezik. Úgyhogy, én itt elengedtem a hölgyet, kikövettem, nem érdekel, de ha még egyszer meghallom, hogy valamit kamuzik rólam, akkor másképp fogok róla nyilatkozni” - magyarázta a realityszereplő.

