Ismét a TV2 volt a legnézettebb csatorna, tarolt a Farm VIP és a Hunyadi

Fotó: TV2

Márciusban is kiemelkedően teljesítenek a TV2 infotainment műsorai. A Mokka és Mokkacino továbbra is mindkét kiemelt korcsoportban nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben is. Az esti Tények és Tények Plusz pedig szintén idősávjuk legnézettebb műsorai lettek márciusban és negyedéves átlagban is a teljes lakosság körében.

A TV2 a saját gyártású műsorok sikerének köszönhetően nem csupán márciusban, hanem az első negyedév átlagában is piacvezető teljes napon és főműsoridőben egyaránt, a 18-59 éves, és a teljes lakosság körében is.