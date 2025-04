Új kapcsolatáról árult el részleteket Molnár Anikó

Lékai-Kiss Ramóna podcastjének legutóbbi vendége Molnár Anikó volt, aki döbbenetes dolgokat árult el a műsorvezetőnek. Leginkább a párkapcsolat, szerelem volt a téma, hiszen az egykori valóságshow-szereplő már Nagy Őként is próbált párt találni, nem sok sikerrel. Most elárulta, hosszú idő után foglalt a szíve, erről részleteket is megosztott a műsorban.

A legutóbbi vendég Lékai-Kiss Ramóna internetes műsorában, a TV2 Titkok Ramónával című sorozatban Molnár Anikó volt, ahol kalandos magánéletéről, többek között párkapcsolatairól, valamint két terhességéről is őszintén beszélt. Az OnlyFans-modell elmondása szerint azért nem született gyereke, mert az akkori partnerében sem volt biztos, és magában sem. Utólag sem bánta meg a döntéseit, hiszen akkori érzései alapján hozta meg azokat. Molnár Anikó nemcsak a múltbéli kapcsolatairól mesélt, hanem a jelenlegiről is, amiről eddig nem lehetett tudni, azt is elmagyarázta, miért ilyen óvatos. A Titkok Ramónával című műsor legutóbbi vendége Molnár Anikó volt

Fotó: TV2 A párkapcsolatokkal hadilábon állok… Hogy foglalt-e most a szívem? Igen… nem… de… Kezdődő sztori van. Az elején tartunk nagyon. Bizalomvesztésem van az elmúlt évek miatt. Emiatt nehezen tudok megbízni másban. Mondják, hogy féltékeny vagyok, de ez nem így van: nem féltékeny vagyok, hanem tapasztalt. Pontosan tudom, hogy szokták az emberek a másikat átverni, milyen dumákkal. De most már nagyon nehezen tudnak felrakni a falvédőre...” – fejtegette Molnár Anikó, aki szerint lehet, hogy könnyebb lenne boldogulni a társkeresésben kevésbé tapasztaltan, vagy egy kicsit "hülyébben". Sok rossz tapasztalata miatt mára óvatosabb a párválasztásban és ha úgy gondolja, valami nem stimmel, akkor lelép és nem húzza az időt. Két hónapja tart. Majd akkor lesz sínen az egész, ha együttélés van, ha bizalom van részemről is, és ha gyűrű van az ujjamon. Nem feltétlenül házassági gyűrű, de egy szándék, hogy oké, akkor megbeszéljük, hogy együtt éljük le az életünket” – magyarázta Lékai-Kiss Ramónának az OnlyFans-modell, aki hozzátette, hogy nem társfüggő, nem kell minden áron partner, hogy teljesnek érezze az életét. Sőt, kifejezetten szeret egyedül lenni, amikor feltöltődik, van két kutyája is, akikkel foglalkoznia kell, nem akar már túl sok kompromisszumot kötni, főleg, ha nem érzi jól magát valamiben. A műsorvezető kérdésére, hogy feladná-e az OnlyFans-oldalát egy férfi kedvéért egyértelműen azt válaszolta, hogy nem. Az erotikus modell úgy gondolja, ha valaki így ismerte meg, hogy tudja, ezzel foglalkozik, akkor ne utólag próbálja megváltoztatni, hiszen ő ebből él és így érzi magát biztonságban.

