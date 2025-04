Sztárok az űrben: Katy Perry nincs egyedül

Mint arról beszámoltunk, Katy Perry nemrég történelmet írt: egy kizárólag nőkből álló legénységgel jutott el a világűr határáig, a nemzetközileg elismert Kármán-vonalig, ahol Louis Armstrong híres dalát, a What a Wonderful Worldöt is elénekelte. „Ez volt életem legnagyobb élménye azután, hogy édesanya lettem” – nyilatkozta az énekesnő a felejthetetlen kaland után.

Katy Perry az űrutazás után

Fotó: BLUE ORIGIN/HANDOUT via AFP

Az utazás egyébként nagyjából tíz percig tartott, amiből négy percet tölthetett a súlytalanság állapotában a hatfős legénység: Katy Perry mellett Lauren Sánchez pilóta, Jeff Bezos menyasszonya, valamint Gayle King újságíró, Aisha Bowe tudós, Amanda Nguyen tudós és emberi jogi aktivista, illetve Kerianne Flynn filmproducer.

A hat nő NS-11 nevű missziójának azért is volt különös jelentősége, mert arra több mint hatvan éve nem volt példa, hogy egy űrhajó legénységében ne legyen férfi: eddig egyedül Valentyina Tyereskova szovjet űrhajósnő élt meg ilyesmit, amikor 1963-ban szóló küldetésen vett részt.

William Shatner rekordot állított fel

2021-ben a Star Trek Kirk kapitánya, William Shatner szintén a Blue Origin rakétájával tett meg hasonló utat, amivel rekordot is állított fel: 90 évesen ő volt eddig a legidősebb ember, aki űrrepülésen vett részt.

William Shatner mutatja, hogy hol járt

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO TAMA

A kapszulában akkor Chris Boshuizen, a NASA korábbi mérnöke, Glen de Vries, a Medidata szoftvercég társalapítója és Audrey Powers, a Blue Origin küldetésekért és repülési műveletekért felelős alelnöke kaptak helyet William Shatner mellett. A heves széllökések miatt az ő startjukat két nappal elhalasztották, de végül ők is nagyjából 10 percet utaztak, amiből 3-4 percet a súlytalanságban töltöttek.

William Shatner később a Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder című önéletrajzi könyvében számolt be arról, hogy az űrutazása során mélységes szomorúság töltötte el.

Amikor az űrbe néztem, nem volt semmi rejtély, semmi fenséges csodálat. Csak a halált láttam. Hideg, sötét, fekete ürességet láttam.

Nem hasonlított semmilyen feketeséghez, amit a Földön látni vagy érezni lehet. Mély volt, beburkoló, mindenre kiterjedő. Visszafordultam az otthon fénye felé. Láttam a Föld görbületét, a sivatag bézs színét, a felhők fehérjét és az ég kékjét. Ez volt az élet. Tápláló, fenntartó élet. Földanya. Gaia. És én el akartam hagyni őt” – írta.