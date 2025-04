Először találkoztak unokájukkal Vajna Tímea szülei

Ráthonyi-Palácsi Tímea nagyon izgatott amiatt, hogy hamarosan kislányuk is megszületik második férjével, Ráthonyi Zoltánnal, akivel évek óta sikertelenül próbálkoztak a családalapítással. Kisfiuk, Ben béranya segítségével jött a világra februárban, időközben az üzletasszony is teherbe esett, a fogantatására valódi csodaként tekint vissza. Persze vannak fájdalmai, de nem panaszkodik miatta, hiszen nagyon élvezi, hogy ő is megtapasztalhatja, milyen érzés a várandósság.

Vajna Tímea azóta minden idejét a kisfiának szenteli, most azonban teljes a boldogsága, hiszen szülei végre meglátogatták őket Amerikában, mivel a kisfiú már elmúlt három hónapos. A büszke édesanya egy fotót is megosztott arról, ahogy kisfia a nagymamájával ismerkedik. Tímea szülei már megtapasztalhatták, milyen a nagyszülőség, hiszen Visváder-Palácsik Lillának már van két kisfia, most azonban végre idősebb lányuk boldogságának is örülhetnek, hamarosan ő is két gyermek édesanyja lesz – szúrta ki a Bors.