Elképesztő kezdeményezést indít Vajna Tímea, sorstársain akar segíteni

Valóra vált Ráthonyi-Palácsik Tímea legnagyobb álma: édesanya lett. Februárban váratlanul jelentette be, hogy megszületett a kisfiuk második férjével, Ráthonyi Zoltánnal, sőt, időközben ő maga is sikeres beültetésen esett át, így hamarosan négyfős család lesznek, nyáron érkezik a kislányuk. Az üzletasszony rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül azért, hogy saját gyereke szülessen, számtalan műtét és gyógyszeres kezelés után érte el a célját. Mivel tudja, hogy milyen nehéz ez a helyzet, ezért új céljául tűzte ki, más, hasonló helyzetben lévő nőknek is segítséget akar nyújtani, hogy ők is átélhessék azt, amit most ő.

Ráthonyi-Palácsik Tímea ezért most egy elképesztő kezdeményezést indított azért, hogy egy igen ritka és fontos eszközt szerezzen be a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának.

Kiváló magyar orvosok és pszichológusok segítenek hazánkban a családalapítóknak, ugyanakkor biztos voltam benne, hogy valamilyen formában tudok tenni a vágyott gyermekek megszületésének érdekében.

Ezért kerestük meg a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáját, ahol nyitottak voltak a kezdeményezésre. Most elindítunk egy gyűjtést, amely stílszerűen május 25-ig, gyermeknapig tart, 5 millió forinttal indítom útjára az akciót, amelynek keretében egy világszínvonalú laparoszkópos eszköz beszerzését tervezzük. Bízom benne, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez és a teljes programot meg tudjuk valósítani” – idézi a Blikk Andy Vajna özvegyét, aki itthon is szeretné segíteni az anyaságra vágyó nőket.