Kisfiukkal együtt köszönti férjét Vajna Tímea – videó

Február végén jelentette be váratlanul Vajna Tímea, hogy végre ő is édesanya lett. Méghozzá nem is akárhogyan, ugyanis kisfia béranya segítségével jött a világra, időközben viszont ő is teherbe esett, így hamarosan megszületik a kislánya is. Most végre egy családként ünnepelhetnek, hiszen ma van férje, Ráthonyi Zoltán születésnapja, és egy igazán kedves videót mutatott arról, hogyan készültek rá a kisfiukkal, Bennel.

Vajna Tímea nagyon izgatott amiatt, hogy hamarosan kislányuk is megszületik, akinek fogantatására valódi csodaként tekint vissza, hiszen éveken át hiába próbálkozott mindenféle fájdalmas kezeléssel, mégsem járt sikerrel. Persze vannak fájdalmai, de nem panaszkodik miatta, hiszen nagyon élvezi, hogy ő is megtapasztalhatja, milyen érzés a várandósság.

Egész jól vagyok, hál’ Istennek! Szerencsés vagyok, mert az első trimeszterben nem hánytam. Néha volt hányingerem, meg fáradt voltam, de egyébként tele vagyok energiával és jövök-megyek. Nem visel meg egyáltalán. Kicsit megijedek, amikor mondjuk nő a hasam, és fáj a méhem vagy húzódik

– mondta korábban Vajna Tímea.