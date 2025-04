Vajna Tímeáék egymást hibáztatták, párterápiával próbálták megmenteni kapcsolatukat a lombikkezelés alatt

Béranya hozta világra Vajna Tímea és férje első gyermekét, miközben az egykori modell épp a másodikkal várandós. Közös kisfiuk, Ben, január 15-én született, kislányukat pedig júliusra várják. Vajna Tímea a Néma tünetek című műsorban beszélt először részletesen arról, min ment keresztül a meddőséggel és az endometriózissal folytatott harc során – és hogy ezek a nehézségek a kapcsolatukra is komoly hatással voltak.

Nekünk is párterápiára kellett menni. Egymást hibáztattuk, vagy az orvost. Én hibáztattam őt, hogy biztos vele van a baj, aztán ő engem, aztán én magamat…

Nem éreztem magam eléggé nőnek, hogy anyaként tekintsen rám, és ez borzasztó érzés volt” – vallotta be Vajna Tímea.

A beszélgetés során kitért arra is, hogy párja számára sem volt könnyű ez az időszak, még ha kívülről úgy is tűnhetett. „Őt nagyon megviselte a korai kelés, meg hogy be van osztva, hogy mikor lehet együtt lenni, mikor nem, rohanni kell a kórházba, megint vérvétel van… Lelkileg támogatott és ott volt, de nagyon nehéz volt neki is ezt végig élnie. De nyilvánvalóan neki »könnyű«, mert nem kapott annyi hormont, és el kellett viselnie engem.”

Vajna Tímea szerint egy baba érkezése szempontjából kiemelten fontos a párkapcsolati egyensúly és a lelki támogatás. „Szerintem egy baba is úgy akar megérkezni egy családba, hogy harmonikus párkapcsolat van, nem az, hogy össze-vissza vagyunk. Szóval nagyon sokat tud segíteni, főleg veszteség során egy pszichológus" - mondta.