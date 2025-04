Ima segítségével próbált gyógyulni Val Kilmer, nem hitt az orvostudományban

Meghalt Val Kilmer amerikai színész, aki számos sikerfilmben szerepelt karrierje során. A színésznél még 2014-ben diagnosztizáltak torokrákot, amiből később felépült, de egyes sajtóértesülések szerint később visszatért nála a gyilkos kór. A színész halálát végül tüdőgyulladás okozta 65 éves korában.

Val Kilmer kedd este halt meg Los Angelesben, tüdőgyulladásban

– tudatta a hírt a lánya, Mercedes Kilmer.

Val Kilmer 2021-ben

A színészt 2015-ben gégerákkal diagnosztizálták, amely miatt kemoterápián és több műtéten is átesett. Kilmer az elmúlt évtized nagy részében küzdött a betegséggel, 2015-ben tracheotómia miatt elvesztette a hangját, de továbbra is színészkedett és írt. 2020-ban jelentette meg emlékiratait I'm Your Huckleberry: A Memoir címmel. 2021-ben mutatták be az életét és a betegséggel vívott harcát feldolgozó Val című dokumentumfilmet.

Most újabb érdekesség derült ki a színészről, aki állítólag hite miatt több kezelést is visszautasított, nem hitt az orvostudományban, ugyanis hite tagadta a betegségeket és a halált is, így volt, hogy letagadta azt is, hogy beteg lenne. Val Kilmer úgy hitte, hogy a megfelelő imákkal képes meggyógyulni, sokszor állapota javulását sem a kezeléseknek tulajdonította, hanem az imádság erejének. Ettől függetlenül nem utasított vissza minden kezelést, de sokféle javaslatot nem fogadott el a Keresztény Tudomány miatt, melynek elkötelezett híve volt.

Az idők során rengeteg embert gyógyított meg az ima. És rengetegen haltak meg attól, amit akkor éppen modern orvoslásnak neveztek

– idézi a BBC Val Kilmer egy korábbi nyilatkozatát.