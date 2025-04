Képeken Val Kilmer élete, legendás színészi pályája

Val Kilmer 1959. december 31-én született Los Angelesben, a középiskolában Kevin Spacey is az osztálytársa volt. Ifjúkorát fivére tragikus halála árnyékolta be, aki 1977-ben egy úszómedencébe fulladt, később elmondta, hogy évekbe telt, míg a veszteséget feldolgozta. 17 évesen került be a Julliard színésziskolába, 1983-ban lépett először a Broadway színpadára Sean Penn és Kevin Bacon társaságában a The Slab Boys című John Byrne-drámában.

Val Kilmer karrierjét színházban kezdte, majd televíziós és mozifilmes szerepek révén vált világhírűvé.

A filmvásznon 1984-ben debütált a Top Secret című kémparódiában. Tony Scott 1986-os Top Gun című kasszasikerében, amelyben Tom Cruise játszotta a főszerepet, Tom „Iceman” Kazansky vadászpilótát alakította, majd évtizedekkel később ismét feltűnt Cruise oldalán a 2022-es Top Gun: Maverick című folytatásban.

Ez volt Kilmer utolsó filmje, egy rövid de annál meghatóbb jelenet erejéig tért vissza. Tom Cruise később azt mesélte, hogy mindenki számára nagyon érzelmes volt ez a pillanat és dicsérte kollégáját.

Val Kilmer a Twixt című film sajtótájékoztatóján a 2011-es Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon

Fotó: JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Oliver Stone The Doors (1991) című filmjében Jim Morrisont, a rockegyüttes karizmatikus énekesét alakította. A zenés film Kilmer pályafutásának egyik legnagyobb kihívása volt, Kilmer saját maga énekelte a filmben elhangzó számokat.

A kilencvenes években számos hollywoodi filmben szerepelt, köztük a Tombstone - A halott város, a Szemtől szemben vagy az Angyal című produkciókban, és ő kapta Batman szerepét Joel Schumacher Mindörökké Batman című 1995-ös filmjében.

Val Kilmer a THE DOORS című filmben

Fotó: CAROLCO PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Visszaemlékezései I'm Your Huckleberry: A Memoir címmel 2020-ban jelentek meg. Pályafutásáról 2021-ben készült a Val című cannes-i filmfesztiválon debütált dokumentumfilm, amelynek alkotói több évtizednyi archív felvételből válogattak. A több díjjal elismert produkció elkészítésében gyermekei is részt vettek, narrátora a fia, Jack volt. Az elmúlt években Kilmer festéssel töltötte az idejét.