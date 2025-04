Műsorváltozás lesz Val Kilmer halála miatt

65 éves korában elhunyt a legendás színész, Val Kilmer. Karrierje során számos ikonikus szerepet alakított, és ezzel örökre beírta magát a filmvilág történetébe. Neve egybefonódik olyan kultikus alkotásokkal, mint a Top Gun, The Doors és a Mindörökké Batman, ahol egy-egy karaktert saját egyedi stílusában formált meg.

Val Kilmer halála sokakat megérintett

Fotó: PARAMOUNT PICTURES

Kilmer nemcsak a vásznon volt lenyűgöző, hanem életének különböző fordulatai és személyes küzdelmei is inspirációul szolgálnak sokak számára. Bár pályája nem volt mentes a kihívásoktól, mindig kitartott. Különösen megható és szívszorító volt, amikor a Top Gun: Maverick című filmben – közel 40 évvel az eredeti Top Gun után – állapota ellenére is elvállalt egy rövid, de annál emlékezetesebb szerepet. Iceman, azaz Tom Kazansky karaktere újra visszatért, és a jelenet mélysége sokakat meghatott.

Emlékezetes szerepeire a Mozi+ csatornán is megemlékezünk: április 11-én 21:00-kor a Top Gun, április 18-án 21:10-kor a Top Gun: Maverick című filmek kerülnek levetítésre.