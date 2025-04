Ez volt Val Kilmer utolsó posztja a halála előtt

Mint írtuk, a színészt 2015-ben gégerákkal diagnosztizálták, amely miatt kemoterápián és több műtéten is átesett. Kilmer az elmúlt évtized nagy részében küzdött a betegséggel, 2015-ben tracheotómia miatt elvesztette a hangját, de továbbra is színészkedett és írt. 2020-ban jelentette meg emlékiratait I'm Your Huckleberry: A Memoir címmel. 2021-ben mutatták be az életét és a betegséggel vívott harcát feldolgozó Val című dokumentumfilmet. 2021-ben rákmentesnek nyilvánították, de visszavonult a hollywoodi reflektorfénytől.

Az Instagram 634 ezer követője volt, utolsó posztja március 22-én került ki, ekkor egy festményét mutatta meg a követőinek. Késő esti ragyogásról ír benne:

Hűvös tónusok, alacsony égéssel, mint amikor a tábortűz kihűl, de még mindig ébren vagy.

