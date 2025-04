VIBE Budapest: gasztronómia, látvány és ritmus egy helyen

A VIBE Budapest olyan komplex élménytér, amely összehozza a kulináris élvezeteket, a szórakoztató és művészeti produkciókat a vérpezsdítő ritmusokkal és a szemet kápráztató dizájnnal.

Megújult étlap, ebéd & brunch

A VIBE Budapest gasztronómiai kínálata eddig is a világ legkedveltebb ízeit hozta el Budapestre, ám május 1-től még színesebb kínálattal, ráadásul a vacsoraidő mellett immár akár ebédre, sőt, hétvégén pezsgős brunch-ra is várja vendégeit, miközben továbbra is különleges figyelmet fordít a helyi alapanyagokra, a szezonalitásra és a magas minőségre.

Az új étlapon az elmúlt öt hónap minden tapasztalata visszaköszön, így megmaradnak az immár VIBE signature-nek mondható fogások, mint a sushi, a gyoza, a miso black cod vagy a Robata grillen készülő rib-eye steak és a méltán népszerű brokkolini.

A konyha élén továbbra is Jónás Gábor áll, aki csapatával a legnagyobb szakmaisággal és alázattal dolgozik azon, hogy a VIBE Budapestbe érkező vendégeknek valóban káprázatos gasztro-utazásban legyen részük - akár ebédelni, akár vacsorázni, vagy hétvégén éppen bruncholni szeretnének.

Az új étlap kialakításakor szempont volt, hogy a jelenleginél még látványosabb és még ízletesebb fogások kerüljenek az asztalra.

Ennek köszönhetően olyan népszerű tételek is felkerültek a menüre, mint például a gazpacho, vagy az olaszok egyik nagy favoritja, a vitello tonnato, vagy az ázsiai vonalat erősítendő 100 napos tojás. De aki az igazán klasszikus ízeket keresi, az is megtalálja a számítását a nem szokványos módon elkészített és tálalt schnitzel, vagy egy egészen különleges formában megálmodott tatár beefsteakkel.

Az új étlap megálmodásánál fontos szempont volt, hogy a rajta szereplő tételek egy-egy asztaltársaság tagjai között megosztható formában kerülhessenek felszolgálásra, így családok vagy baráti társaságok számára is ideális választás a VIBE Budapest.

Ráadásul május 1-től immár ebédidőben, 12:00 órától is várja vendégeit, így az is megtalálhatja számítását, aki inkább a nappali órákban térne be egy különleges étkezésre.