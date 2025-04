Nem csak játék: sorozatok, amit minden geeknek látnia kell!

Japánban szinte már hagyománya van annak, hogy egy sikeres videojátékból anime készül, de a nemzetközi színtéren is akadtak már animációs próbálkozások. A Castlevania – Démonkastélynak például egy nyolcvanas évekbeli nintendós játék volt az alapja, de többek között a Pac-Man, a Mortal Kombat, az Angry Birds vagy a Minecraft nyomán is készült már rajzfilmsorozat, a filmekről nem is beszélve.

Fotó: Netflix

Az élőszereplős adaptációk sorát talán az animációs elemeket is tartalmazó The Super Mario Bros. Super Show! nyitotta meg 1989-ben, majd jött a Manic Mansion című szitkom, amelyet a Lucasfilm készített az azonos című játék után – a cselekmény azonban már csak lazán kapcsolódott a monitoron látottakhoz.

A kilencvenes években futott még például a Mortal Kombat: Conquest, újabban pedig olyan videojátékokból is készültek élőszereplős sorozatok, mint a Resident Evil vagy a két évadot megért Halo. Áprilisban szintén a második szezonjával tért vissza a The Last of Us, mellette is vannak azonban olyan videojáték-adaptációk, amelyekbe érdemes lehet belenézni.

Fallout

Fotó: Amazon Prime Video

A 2024-es sci-fi felhozatal legsikeresebb darabja volt: már a premier hónapjában megrendelték belőle a második évadot, egyébként 17 Emmy-díjra jelölték. A posztapokaliptikus túlélősztori egy nukleáris támadás után játszódik Los Angelesben, ahol a föld alatti világban mutánsokkal és banditákkal is meg kell küzdeniük a főhősöknek, köztük az Ella Purnell által játszott Lucynak.

Twisted Metal

Fotó: Peacock

Ugyancsak az apokalipszis után játszódik a Maxon elérhető sorozat, amelybe azonban sok humort is csempésztek az alkotók. A történet középpontjában egy amnéziás futár (Anthony Mackie) áll, aki egy rejtélyes csomagot szállít – amely nemcsak az ő életét változtathatja meg, de mások jövőjét is jobbá teheti. Az út persze tele van akadályokkal, várhatóan az idén érkező második évadra is jut belőlük bőven.

Londoni bandák

Fotó: AMC+

„London városát egyre jobban megosztják az itt uralkodó, külföldiekből álló bandák vad viszálykodásai és hatalmi harcai, valamint a hatalmi vákuum, amely akkor keletkezik, amikor a város leghatalmasabb bűnbandájának vezetőjét meggyilkolják” – olvasható a hivatalos ismertetőben a 2020-ban indult sorozatról, amely itthon a SkyShowtime kínálatában található.