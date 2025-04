Életveszélyes állapotba sodorta magát a Farm VIP szereplője

Nagy Zsoltot még 2004-ben ismerhette meg a közönség a ValóVilág című műsor VV Leójaként, majd évekkel később a TV2 képernyőjén tért vissza a Totem című realityben. Jelenleg is a csatorna egy másik műsorában, a Farm VIP-ban látható. A valóságshow-szereplő most egy olyan esetről beszélt a múltjából, ami azóta is hatással van az életére.

Nagy Zsolt Leo hosszú évek után, 2021-ben tért vissza a nyilvánosság elé a TV2 Totem című műsorában, idén ismét a csatornán bizonyít, méghozzá a Farm VIP ötödik szériájában. A realityszereplő korábban az Origónak elmondta, hogy nagy vágya volt részt venni ebben a műsorban, ugyanis ez az egyik nagy kedvence, így örömmel mondott igent a felkérésre. Most egy interjúban felidézte élete egyik legnehezebb időszakát, amit egy rossz szokásának köszönhetett, és a szerencsén múlt, hogy fel tudott épülni. Nagy Zsolt Leo örömmel vállalta a Farm VIP-t, hiszen ez a kedvenc műsora

Fotó: TV2 VV Leo akkoriban nagyon vágyott az ideális testalkatra, és minden áron el akarta érni a 85 kilós álomsúlyát, ezért rengeteget edzett, táplálékkiegészítőket szedett, fehérjedús ételeket evett, de akkor sem volt elégedett a változással, ezért szteroidokat kezdett szedni. Hamar kiderült, hogy ez volt az egyik legrosszabb döntése, ugyanis a szervezete nem bírta az erős szert, hamarosan leállt a májműködése, és életveszélyes állapotba került. „Jöttem haza egy forgatásról, már akkor viszkettem. Utána elmentem forgatni, ott szóltak a rendezők, hogy picit sárga vagyok.” – mondta korábban az RTL Reggeliben Leo, akinek a viszketését a méreganyagok távozása okozta. Egy idő után ez annyira elviselhetetlenné vált, hogy bement a kórházba, ahol kiderült, hogy nagy a baj. Az volt az egyetlen szerencsém, hogy olyan egészséges életet éltem, hogy nem halt el az összes sejt, és abból, ahogy a gyíknak a farka, a hasnyálmirigy és a máj vissza tudott épülni – idézi a Blikk Leo szavait, akinek hatalmas szerencséje volt, hogy nem történt akkor nagyobb baj, de azóta is hatással van az életére a történtek. Nagy Zsolt Leónak azóta is jobban oda kell figyelni arra, hogy mit fogyaszt, így egyáltalán nem iszik alkoholt, nem eszik zsíros, túl nehéz és fűszeres ételeket, és sokkal elővigyázatosabb, ha valami gondot jelez a teste.

