Már a második gyereket tervezi Weisz Fanni

Weisz Fanni a mindennapjairól mesélt, azt is elárulta, hogy siketként hogyan tud figyelni a kisfiára, Bendegúzra, aki tavaly decemberben született.

Weisz Fanni

„Sokan kérdezték tőlem, hogy én milyen anya leszek, ha nem hallok. Nekem ez nagyon rosszul esik. Ennyire butának gondolnak? Azt hiszik, hogy nincs eszem?

Rengeteg siket szülő van, nem csak én egyedül, és jobban látnak, mint bármelyik halló.

Én is minden nap figyelem Benit, egyetlen másodpercre sincs egyedül, mindig mellettem van. Amikor a férjem itthon van, akkor hagyom, mert tudom, hogy a férjem halló. Amikor viszont egyedül vagyok, akkor viszem mindenhova az etetőszéket, amikor sminkelek vagy főzök, akkor is mellettem ül. Egyébként van egy kis babafigyelő kamera is, így ha Beni megmozdul, máris futok. Én ezt minden nap csinálom, milyen megoldás kéne még?” – magyarázta a Borsnak.

A modell a lapnak azt is elárulta, hogy a párjával már a következő gyereket tervezik: „Tizenkilenc éves voltam, amikor először vágytam arra, hogy anya lehessek, és most eljött az idő. Úgyhogy tervezzük, és szeretnénk még” – mondta.