Súlyos beteg a magyar DJ

Megrendítő hír rázta meg a magyar zenei világot: Hamar János, a hazai DJ szakma egyik legismertebb alakja súlyos egészségügyi állapotba került, amely hosszú hónapokra ellehetetlenítette a munkavégzést. A magyar DJ több évtizedes pályafutása során klubokat, fesztiválokat és rádiókat megtöltő lemezlovas most a közönség, kollégák és barátok segítségére szorul.

A hírt követően DJ Dominique, polgári nevén Várkonyi Attila nem habozott: azonnal cselekvésre szólított fel. Kezdeményezésére gyűjtés indult, melynek célja, hogy fedezni tudják Hamar János orvosi kezelésének, rehabilitációjának és megélhetésének költségeit – írja a Bors.

A megható összefogásban részt vesznek a hazai könnyűzene kiemelkedő alakjai is. A jótékonysági akcióhoz olyan nevek csatlakoztak, mint Sterbinszky, Bárány Attila, valamint a Groovehouse formáció tagjai. Június közepén nagyszabású jótékonysági koncertet is szerveznek Budapesten, amelynek teljes bevételét Hamar János támogatására fordítják. Emellett online is elérhető egy adományozási felület, ahol bárki, akár egy kisebb összeggel is hozzájárulhat a DJ gyógyulásához és megélhetéséhez.

Hamar János gyógyulásáért összefogott a magyar zenei élet. A magyar DJ súlyos beteg

Fotó: Facebook

„A legendás fehérvári Albabár menedzsere, Tunyogi Gábor találta ki, hogy a május 31-re tervezett szezonzáró bulijukat egyben jótékonysági eseménynek nyilvánítják, hogy ezzel is segítsék Hamar Jani barátunkat”– mesélte a lapnak.

