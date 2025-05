A magyar énekesnő hatalmas elhatározásra jutott – új külsejéről beszél most mindenki

A magyar énekesnő Lil G 16 évesen vált ismertté, amikor Halastyák Fannival (Nemazalány) közösen kiadta a Petőfi Sándor című dalt, amely hatalmas sikert aratott a YouTube-on. 2018 végén útjaik elváltak, és Lil G szólókarrierbe kezdett, olyan dalokkal, mint a Dislike és a RAPettsarkú, amelyek több milliós megtekintést értek el. A siker mellett Lil G élete nem volt mentes a nehézségektől. Nyíltan beszélt arról, hogy fiatalon kétszer is megerőszakolták, és ezek az események mély nyomot hagytak benne. Egy időszakban pszichiátriai kezelésre is szorult, és öngyilkossági kísérlete is volt. Ezekről az élményeiről őszintén nyilatkozott a médiában, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára.

A magyar énekesnő, Lil G

Fotó: Instagram

A magyar énekesnő új külsejét imádják a követői

Lil G most közösségi oldalán számolt be arról, hogy hatalmas változáson ment keresztül. A fekete haját barnára festette, ugyanis azt érezte, hogy változásra van szüksége.

„Viszlát fekete haj, mert egy dolog biztos, és az a változás!” – írta az Instagram-oldalán.

Az biztos, hogy a követői szerint nagyon jól áll neki a világosabb tónus.

Egy nőn látszik, ha elkezd gyógyulni a lelke, nem csak belsőleg, külsőleg is. Célba értél Lili

– fűzte hozzá egy követője.

„Ez sokkal jobban áll neked , mint a fekete haj” – írta egy másik.

De gyönyörű vagy kívül-belül

– olvasható egy hozzászólás.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!