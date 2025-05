A magyar sorozatsztár formás melleit mutogatta a nyaralásán — képek

Nagyváradi Nelli színésznő, énekesnő, énektanár, life coach és médiaszemélyiség, aki pályafutása során számos területen kipróbálta magát. Több zenekarban is szerepelt, köztük a Hot Lips nevű lánybandában, amely a Megasztárban is megmérettette magát. 2014-ben az Éjjel-Nappal Budapest című sorozatban Karola szerepét alakította, amely szerepe miatt szélesebb közönség ismerte meg őt. A magyar sorozatsztár 2011-ben megalapította a Noa Énekstúdiót, amely azóta is az egyik legismertebb énekiskola Magyarországon. Rendszeresen gyárt tartalmakat a YouTube platformjára.

A magyar sorozatsztár, Nagyváradi Nelli

Fotó: Instagram

A magyar sorozatsztár bomba alakot mutatott

2022-ben ment férjhez párjához, akivel a mai napig harmonikus a kapcsolata. Nagyváradi Nelli a közösségi oldalain mindig törekszik jó kapcsolatot ápolni a követőivel. Szabadidejében sokat sétál a kutyusával, valamint rendszeresen edz és bokszol, aminek az eredménye meg is látszik a testét. Habár soha nem volt túlsúlyos, most mégis bombaformában van. Lapos hasát, feszes, kerek fenekét és hatalmas melleit bátran mutogatja bikiniben az Instagram-oldalán, hiszen büszke arra, hogy kitartó munkával mit ért el.