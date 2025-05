A Nagy Duett döntőse, Aurelio: Eljátszottam már a gondolattal, hogy rapper leszek

Ami pedig a döntőt illeti – Aurelio már most tudja, hogyan ünnepelne.„Ha megnyernénk a műsort, akkor szaltóznék a színpadon – amit igazából nem is tudok – beugranék a közönségbe, mindent csinálnék, amit csak el lehet képzelni, mert annyira boldog lennék”–zárta gondolatait.

Nótár Mary és Aurelio

Fotó: TV2

Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa a 2025-ös A Nagy Duett egyik legkiemelkedőbb és legkedveltebb párosa volt. Az énekesnő és a táncművész a Dancing with the Stars műsor alatt szerettek egymásba, most pedig újabb kihívás elé néztek, ezúttal az éneklésben kellett bizonyítaniuk. Hegyes Berci, kezdetben fél ebben a műfajban megmutatni magát, különösen párja, Mihályfi Luca előtt, aki tapasztalt énekesnő. Korábban elmondta, hogy inkább az ország előtt énekel, mintsem Mihályfi Luca előtt, mivel tisztában van párja szakmai tudásával.

Azonban a műsor során fokozatosan leküzdötte félelmeit, és egyre magabiztosabban állt színpadra. Az énekesnő támogató hozzáállása és közös munkájuk eredményeként Hegyes Berci énekteljesítménye hétről hétre javult, amit a nézők is díjaztak.

Az egyik legkiemelkedőbb előadásuk a Fekete Vonat A város másik oldalán című dalának feldolgozása volt, amelyben a táncos rapbetétje különösen nagy sikert aratott. A zsűri és a közönség is állva tapsolt a produkció végén.

A páros hétről hétre javuló teljesítményével és szórakoztató előadásaival a döntőbe jutott. Kapcsolatuk és közös munkájuk során kialakult összhangjuk példaértékű volt a műsorban. A verseny során szerzett tapasztalataikat és sikereiket a jövőben is szeretnék kamatoztatni, és közös projekteken dolgozni.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Fotó: TV2

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa a műsor egyik nagy meglepetése volt. Már az első élő adásban megmutatta, hogy nemcsak színészi tehetségükkel, hanem énektudásukkal is képesek lenyűgözni a közönséget. Első produkciójuk során a zsűri és a nézők egyaránt elismerően nyilatkoztak róluk. A műsorvezetők és a zsűri tagjai is kiemelték, hogy a műsorvezető-színésznő és az énekes-színész nemcsak szórakoztatóak, hanem technikailag is erősek.