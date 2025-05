A TV2 jóképű sztárja Hollywoodban kezdett új életet

A TV2 sztárja, A Kísértés című műsorból ismert Norbi nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is igazi szenvedéllyel és eltökéltséggel követi álmait. A jóképű modell hosszú éveken át dolgozott külföldön is, most a színészi karrierjére összpontosít Los Angelesben. Az Origónak adott interjúban mesélt arról, hogyan lett modellből színész, illetve ez hogyan változtatta meg a szakmai és személyes életét.

A Kísértés és a TV2 sztárja, Norbi

Fotó: Sean Kara

Norbi gyerekkorától kezdve színészként képzelte el a jövőjét. Míg a legtöbb gyerek csupán ábrándozik a filmezésről, ő már ekkor komolyan vette ezt a vágyát. „Gyerekkoromtól kezdve mindig is színészként láttam magam. Ez az álom nemcsak egy múló gyermeki képzelgés volt, hanem egy belső meggyőződés, ami végigkísért az életem során. Persze, sok gyerek álmodik arról, hogy egyszer majd filmekben szerepel, de a legtöbben felnőve elengedik ezt az álmot. Én azonban nem engedtem” – kezdte Norbi, akinek nagy álma volt, hogy az Egyesült Államokban építsen karriert magának.

„Már egészen fiatalon tudtam, hogy ha egyszer színészkedni fogok, azt Amerikában szeretném csinálni. Úgy éreztem: számomra ez az álom vagy ott válik valóra, vagy sehol.

Azóta sok minden változott, a gondolkodásom is nyitottabb lett, és ma már szívesen vállalnék szerepet egy nagyjátékfilmben Magyarországon is – főként, ha az egy régi, Budapest Noir stílusú alkotás lenne.

A sorozatokat már kevésbé keresem, ugyanis nem is érdekelnek különösebben, és az időm sem engedné” – tette hozzá.

Mostanra kezd beérni a kitartás gyümölcse: a modellkedés mellett egyre több színészi munkát vállal, melyekre alázattal és lelkesen készül. Tudatosan képezi magát. Részt vett színészkurzusokon, akcentus- és beszédtechnikai képzéseken is. „Járok amerikai akcentus coach-hoz, online is tanulok, és újra elkezdtem mandarinul tanulni – hiszen a nyelvek is kapukat nyitnak. Részt veszek workshopokon, bár nem hagyományos iskolai keretek között tanulok, inkább kurzusok, könyvek, videók és saját gyakorlat útján formálom magam” – fogalmazott lapunknak.

Fotó: Vanesa Levine

A TV2 sztárja nemcsak modellként, hanem színészként is egyre sikeresebb

Modellként lehetőséget kapott arra, hogy különböző filmfesztiválokon és rendezvényeken vegyen részt, ahol olyan fontos szakemberekkel találkozott, akik segítettek neki elindulni a színészi pályán. „A modellkedés, bár sokan nem gondolnák, valójában egy hídként funkcionál a színészet felé. Nemcsak fotózásokra, reklámfilmekre hívtak, hanem eljutottam filmfesztiválokra is.

Itt ismertem meg producereket és színészeket, akik segítettek abban, hogy lépésről lépésre elérjem a céljaimat

– árulta el.