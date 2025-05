A TV2 sztárja megrendítő vallomása: Válságba került a kapcsolatom

Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a tudományos párkereső műsor, A házasság első látásra Kabai András számára. Zátonyra futott a Dávid Petrával való házassága, sőt, mostanra már nem is nagyon beszélnek. Azóta hivatalosan is elváltak, a TV2 sztárja viszont hamar újra szerelmes lett, választottja pedig egy szőke szépség, Réka volt. A kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, együtt is kezdtek élni, mostanra azonban a szakítás szélére kerültek.

A TV2 sztárja, Kabai András

Fotó: Instagram

„Újra szeretném tervezni az életemet. Nem egészen úgy alakultak a dolgaim, ahogyan szerettem volna” – vallotta be Kabai András, aki már a munkájában sem leli örömét. Mint mondja, a rádiózás, a zene, amely korábban éltette, egyre inkább monoton rutinná vált számára, ráadásul a magánéletében is válságos időszakba került.

A TV2 sztárja szakíthat a párjával

A magánéletemben is egyre több probléma ütötte fel a fejét, válságba került a kapcsolatom.

Elsiklottunk egymás mellett Rékával, már alig figyelünk egymásra. Nem tudom, menthető-e a dolog, vagy hogy egyáltalán akarjuk-e még megmenteni” – mondta a lemezlovas, aki szerint kapcsolatuk egyfajta kényelmi zónává vált, amiből egyikük sem találja az utat kifelé. – „Béke? Vagy szakítás?” – tette fel a kérdést maga is bizonytalanul.

Kabai András végül úgy döntött, kiszakad a mindennapokból, ezért elutazott Balira. Egyedül. „Egy buli után, hajnalban vettem meg a repülőjegyet. Április közepén érkeztem, három hetet töltök itt. Szörfözöm, bungee jumpingolok, próbálom újraépíteni magam” – magyarázta. Azt mondja, az utazás alatt rengeteget gondolkodik a jövőjén, a munkáján, és persze a kapcsolatán is. Az utazása előtt Rékával közösen döntöttek úgy, hogy három hetet adnak maguknak, és utána végleg eldöntik, hogyan tovább.

Abban maradtunk, hogy hazatérésem után vagy minden tőlünk telhetőt megteszünk a kapcsolatunkért, vagy külön utakon folytatjuk.

Most nem tudom, mi vár otthon, de bennem most nagyobb a dilemma, mint valaha” – árulta el a Story.hu-nak.