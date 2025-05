A TV2 sztárja eddig eltitkolt kapcsolatáról mesélt az Origónak

Oláh Orsi neve sokak számára a TV2 Házasság első látásra című műsorából lehet ismerős. A második évad egyik legmegosztóbb szereplője nemcsak külsejével és szókimondó stílusával, hanem őszinte vallomásaival is kitűnt a többiek közül. Nemrég a TV2 sztárja a közösségi oldalán számolt be arról, hogy szorongott és szédült, pánikos szorongás lett úrrá rajta. Az Origónak elárulta, hogy pontosan mi történt.

A TV2 sztárja, Orsi

A TV2 sztárja rosszul lett, ijesztő tünetei voltak

A migrénes fejfájáshoz hasonló érzés, azaz erős szédülés már évek óta az életem része, de most annyira durva volt, hogy nem bírtam egyik szobából a másikba átmenni

– kezdte vallomását Orsi. A rosszullétet a vérnyomás hirtelen leesése, szédülés és pánikroham követte, amely régi ismerősként tért vissza: „17 éves korom óta küzdök pánikbetegséggel és szorongással, amit megtanultam valamennyire kezelni. De ilyenkor azt érzem, hogy ha meg kell halni, akkor most meg fogok. A pánikosoknak az a legnagyobb félelme, hogy egyedül vannak”– tette hozzá.

A TV2 sztárja most egyedül él, így az ilyen rohamok még ijesztőbbek számára. A fizikai tünetek – szorító torok, fulladásérzet – súlyos szorongást okoznak, amikkel nap mint nap meg kell küzdenie. Nem csupán a lelki, hanem a testi egészségét is próbára teszik a történtek: júniusban vissza kell mennie orvosi kontrollra, mert korábban jóindulatú csomókat találtak a mellében.

„Úgy hallottam, a jóindulatú daganatok lelki eredetűek.

A daganatom mérete pontosan annyi centiméter volt, ahány évet az akkori párommal együtt töltöttem.

Ez nagyon para volt”– osztotta meg lapunkkal.

Házasság első látásra, Orsi

Fotó: TV2

A Házasság első látásra műsor után két párkapcsolata is volt

A műsor után két párkapcsolata is volt. Egyikről sosem beszélt nyilvánosan, a másik pedig inkább zavaros, mint romantikus emlékként él benne.

„A srác idősebb volt nálam, de kapcsolatügyileg sokkal éretlenebb. Úgy éreztem, nevelnem kell. Én éltem együtt a párjaimmal, azonban ő hiába volt idősebb, ő nem. Sok mindent nem tudott, ami hamar kiütközött. A műsorból ismert pszichológussal is konzultáltam erről, aki azt mondta, inkább hagyjam.

Mindig abba esek bele, hogy mindenkinek az anyja akarok lenni

– mesélte.

Az anyaság iránti vágy határozott célként lebeg előtte, de közben reálisan is látja a mai világ kihívásait.

Tudom, hogy harminc éves vagyok, és 33 éves koromig vagyok hajlandó gyereket vállalni.

Arra is gondolni kell, hogy lehet, nem maradsz a gyerekeid apjával. Ha már az eleje rossz, az már régen nem jó. Már megtapasztaltam, hogy valakinek megmutattam egy pozitív terhességi tesztet, és elhagyott. Ezt nem akarom még egyszer átélni”– vallotta be.