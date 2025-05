A You sztárja levetkőzött - szexi képekkel sokkolta a követőit - képek

Shay Mitchell pályafutása elején nemzetközi modellként dolgozott Ázsiában és Európában, ám igazi hivatását a színészetben találta meg. Nevét világszerte a Pretty Little Liars című sorozatnak köszönheti, ahol Emily Fields szerepében vált ismertté. A karakter megformálása nemcsak népszerűséget, hanem szakmai elismerést is hozott számára. Később a Netflix You című sorozatában és a Dollface című vígjátékban is fontos szerepeket kapott, bizonyítva, hogy nemcsak a tinidráma műfajában tud maradandót alkotni. A You sztárja azonban nemcsak a kamerák előtt, hanem az üzleti világban is otthonosan mozog.

A You sztárja, Shay Mitchell

2018-ban alapította meg BÉIS nevű márkáját, emellett társalapítója az Onda nevű tequila seltzer márkának, és saját produkciós céget is működtet Amore & Vita Inc. néven. A színésznő a magánéletét tudatosan óvja, de nem titok, hogy 2017 óta egy párt alkot Matte Babellel, akitől két kislánya is született. Mitchell nyíltan beszél arról, hogy nem tartja szükségesnek a házasságot, számára a partnerség és a közös élet a fontos.

