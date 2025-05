Az amerikai énekesnő formás, meztelen melleit mutogatja- képek

A Grammy-díjas énekesnő, dalszerző, színésznő a kilencvenes évek végén vált világsztárrá, amikor a Destiny’s Child nevű lányegyüttes egyik alapító tagjaként berobbant a köztudatba. Azóta pedig önállóan is bizonyított. Az amerikai énekesnő nemcsak a zene világában alkot maradandót, hanem színésznőként és tévés személyiségként is megmutatta magát. Olyan filmekben szerepelt, mint a Freddy vs. Jason vagy a Netflixen látható Mea Culpa, és számos televíziós műsorban vendégszerepelt, zsűritagként dolgozott, például az angol X-Faktor egyik mentoraként.

Az amerikai énekesnő, Kelly Rowland

Fotó: Instagram

Rowland magánéletét igyekszik a nyilvánosságtól távol tartani, de ismert, hogy aktívan részt vesz jótékonysági akciókban, különösen a nők és gyermekek megsegítésére fókuszálva.

Az amerikai énekesnő kerek melleit mutogatja

A világsztár rendszeresen edz, formában tartja magát, nemrég pedig egy merész fotózást is bevállalt. Melltartó nélkül pózolt a kamerák előtt, a helyzet pedig egyáltalán nem volt számára idegen. Rengeteg bókot kapott az Instagram-oldalán a követőitől, így elképzelhető, hogy hamarosan ismét hiányos öltözetben lesz látható.