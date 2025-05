Az Emily Párizsban sztárja csupasz, formás melleit mutogatja

Ashley Park amerikai színésznő alakítja Mindy Chen karakterét a Netflix Emily Párizsban című sorozatában. Az Emily Párizsban sztárja a sorozatban Emily első barátja Párizsban, egy kínai-koreai származású amerikai nő, aki korábban dadaként dolgozott, és egy sanghaji üzleti mágnás elidegenedett örökösnője. Emellett tehetséges énekesnő, aki a sorozatban ezt többször is megmutatja.

Az Emily Párizsban sztárja, Ashley Park

Fotó: Instagram

Mielőtt a Emily Párizsban sorozatban szerepelt volna, Broadway-színésznőként vált ismertté, ahol olyan nagy produkciókban szerepelt, mint a The King and I és a Mean Girls. A Mean Girls című musicalben nyújtott alakításáért Tony-díjra is jelölték. A színésznő ezen kívül Grammy-díjra is jelölték a The King and I előadásában nyújtott alakításáért.

2023 decemberében életveszélyes állapotban, szeptikus sokk miatt kórházba került, miközben a Maldív-szigeteken nyaralt. 2023 óta egy párt alkot Paul Forman brit színésszel, akit az Emily Párizsban című sorozat forgatásán ismert meg.

