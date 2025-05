Megrázó felvételek kerültek elő Babicsek Bernát halálának éjjeléről

Még tavaly októberben tanúmeghallgatásokkal folytatódott a Budakörnyéki Járásbíróságon a tragikus sorsú Babicsek Bernát ügye. A néhai színész 2021. december 31-én vesztette életét a solymári otthonában keletkezett tűzeset következtében, halálát minden bizonnyal füstmérgezés okozta. A tárgyalássorozat folytatása a mai napon, azaz május 13-án vette újra kezdetét, ahol több a tragédia éjjelén készült hang- és videófelvételt is bemutattak bizonyítékként – írja a Bors. A lap egyik munkatársa részt vett a legutóbbi tárgyaláson, így tudni, hogy pontosan mi történt a bíróságon.

Babicsek Bernáth halála: öt felvétel került lejátszásra

A Babicsek halálát okozó füstöt valószínűleg egy elektromos rövidzárlat okozhatta a tragédia éjjelén. A zenész családja úgy véli, hogy megakadályozható lett volna a tragédia, főleg annak fényében, hogy a riasztó meg is szólalt azon az éjjelen, bejelzett a szolgáltatónál, melynek munkatársa ki is ment a helyszínre.

A vád szerint a járőr végül úgy döntött, nem megy be a házba, sőt, végig sem járta azt a területet, amit kellett volna annak ellenére, hogy észlelte a szellőzőből kiáramló füstöt és azt, hogy valaki horkol benn az épületben. Ő ezt a személyt mégsem azonosította, a füst okát pedig nem derítette ki. A katasztrófavédelmi szerveket sem értesítette. Babicsek édesanyja és édesapja szerint a járőrt felelősségre kell vonni a döntése miatt, hiszen megmenthette volna fiuk életét, ha bemegy és kihozza.

A 41 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt művészre emlékeznek a Turay Ida Színháznál a halálát követően

A mai tárgyaláson öt drámai felvételt is lejátszottak a tragikus éjjelről, az elsőn a helyszínre vezényelt járőr érkezése volt látható, aki hajnali fél négykor érkezett meg Babicsek Bernát solymári házához. A testkamerás felvétel így a vádlott járőr szemszögéből látható, azt is hallani, amiket a felvételen mondott és az is látható, hogy elemlámpával körbevilágítja az ingatlant.

Megérkeztem az autóval, minél feltűnőbben, a vészvillogót is bekapcsoltam. Becsöngettem, végignéztem a nyílászárót.

Bementem ellenőrizni a területet, utána visszatettem a kulcsot a kocsiba, a diszpécserektől pedig visszahívást vártam, hogy mi a teendő. Bentről horkolást hallottam, mivel éjjel volt” – emlékezett vissza a vádlottak padján ülő T. László a látottakat követően, azonban a bűnösségét nem ismerte el.

