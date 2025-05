A Szerencsekerék új sztárja formás, kerek fenekével hódít

A Szerencsekerék új sztárja, Balogh Eleni 2019-ben robbant be a köztudatba, amikor 19 évesen megnyerte a Miss Balaton szépségversenyt. A budapesti születésű modell nemcsak a zsűri, hanem a közönség szívét is elnyerte, hiszen a közönségszavazás győztese is ő lett.

Balogh Eleni

A modellkedés mellett Balogh Eleni digitális tartalomgyártóként és marketingmenedzserként is aktív. A közösségi média platformjain, mint az Instagram és a TikTok, rendszeresen oszt meg divattal, életmóddal és utazással kapcsolatos tartalmakat, több tízezer követővel rendelkezik. Sydney van den Bosch A Nagy Duett műsorban Pető Brúnó oldalán versenyzett, kiesésüket követően vallotta be, hogy anyai örömök elé néz. Az egykori Szerencselány a családjára és a babavárásra szeretne koncentrálni, ezért úgy döntött, a Szerencsekerékben is átadja a helyét, amit maga a csatorna hivatalosan is bejelentett, és azt is elárulták, ki érkezik Sydney van den Bosch helyére Kasza Tibi mellé: Balogh Eleni.

Balogh Eleni párja Soós Dávid labdarúgó, aki már gyerekkorában is együtt volt, majd később újra visszataláltak egymáshoz.

Balogh Eleni bikinire vetkőzött

Balogh Eleni nagyon büszke vékony alkatára, ezért a közösségi oldalain rendszeresen oszt meg magáról szexi, merész fotókat. Formás, kerek fenekéért pedig nemcsak párja, hanem a férfi követői is rajonganak.

