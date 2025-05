Durva hazugság miatt dühöng Bangó Margit: Minden szükséges jogi lépést meg fogok tenni

Nem az első eset, hogy csalás áldozatává válik a Kossuth-díjas művész, Bangó Margit, de úgy érzi, most minden eddiginél durvább dolog történt, amivel átléptek egy határt. A művésznő tavaly számolt be arról a méltatlan helyzetről is, hogy egy magát koncertszervezőnek beállító férfi egy csaló volt, aki miatt kellett lemondania három erdélyi koncertjét, így jelentősebb anyagi kára is keletkezett. Most azonban egy komoly betegséggel keltenek riadalmat az emberekben, és hamis információkat terjesztenek benne Bangó Margitról, akinek arcát és hangját is felhasználják – írja a Bors.

Bangó Margit dühösen reagált egy csaló videóra, amihez felhasználták az arcát és hangját is

Fotó: MTVA

Bangó Margit dühösen üzent a csalóknak

A művésznő dühösen számolt be közösségi oldalán arról, hogy egy AI, azaz mesterséges intelligencia segítségével létrehozott videóhoz használták fel arcát és a hangját, az engedélye nélkül. Ráadásul ízléstelennek tartja az egészet, hiszen azt az álhírt keltik benne, hogy Bangó Margitnak szívrohama volt, és egy neves szakembert, egy orvost is belekevernek a hazugságaikba.

Terjed egy mesterséges intelligenciával (AI) generált videó, amelyben az arcommal és meghamisított hangommal élnek vissza. A videó szerint egy fellépés közben szívrohamot kaptam, az orvosok “mérget adtak”, de aztán Dr. Csókay András professzor “megmentett” egy csodaszerrel.

Ez az egész történet hazugság. Soha nem kaptam szívrohamot, nem estem össze színpadon, és nem gyógyultam meg semmiféle titokzatos gyógyszertől. Ez a videó nemcsak velem szemben tiszteletlen és megalázó, de visszaél egy neves orvos, Dr. Csókay András nevével is, akinek nevét sajnos már több alkalommal is ilyen csalásokhoz használták fel, erről maga a professzor is nyilatkozott” – kezdte bejegyzésében Bangó Margit, aki annyira dühös lett emiatt, hogy jogi lépéseket fontolgat az ügyben.

„Kérlek benneteket, hogy ne dőljetek be ezeknek a hamis videóknak, ne kattintsatok az ilyen hirdetésekre, és főleg ne vásároljatok semmilyen "csodaszerként" hirdetett terméket, amit így próbálnak rátok tukmálni. A videót szándékosan nem linkelem be, mert nem szeretném, hogy még több emberhez eljusson ez a hazugság. Minden szükséges jogi lépést meg fogok tenni az ügyben” – zárta Bangó Margit Facebook-bejegyzését, akit mélységesen felháborít, hogy emberek mi mindenre képesek a pénzért.