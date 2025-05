Műtétje után még mindig küzd az életéért a Neoton sztárjának fia

A Neoton Família basszusgitárosa, Baracs János Öcsi már nem először szembesül azzal, hogy elveszítheti egy szerettét egyik napról a másikra. A zenész 2021-ben veszítette el lányát, Vikit, akinek súlyos alkoholproblémái az életébe kerültek. Apja akkor zokogva vallott lánya haláláról, és csak azért beszélt a nyilvánosság előtt veszteségéről, hogy felhívja a figyelmet az alkohol veszélyeire. A Neoton sztárja most ismét nagyon nehéz helyzetbe került, ugyanis most fia életéért küzdenek az intenzív osztályon, állapota jelenleg is válságos – írja a Metropol.

Baracs János fia életmentő műtéten esett át

A Neoton Família basszusgitárosa nem akarta megosztani a nyilvánossággal a történteket, még akkor sem, amikor véradást szerveztek a megmentésére, így végül egy Neoton-rajongó osztotta meg az információt, és rengetegen siettek a segítségére. A család elmondása szerint Krisztiánnál egy gyomorfekély okozott súlyos vérzést, de a helyét nem találták, így rengeteg vért vesztett.

Sokáig nem volt egyértelmű a dolog, hogy honnan veszti a vért. Mint kiderült, a gyomrában volt egy fekély és onnan volt egy jelentősebb vérzés

– mondta a család a Metropolnak, akik azt is elárulta, hogy Krisztián túl van az életmentő műtéten, és a vérzést is sikeresen elállították. Baracs János fiának vérvesztesége azonban olyan súlyos volt, hogy a hemoglobinszintje 64-re süllyedt, ami normális esetben 130-170 közötti értéktartományban van. Az irányított véradásnak köszönhetően azonban úgy tűnik, hogy sikerül stabilizálni a fiú állapotát, de a teljes felépülés legalább két hónap az orvosai szerint.

Nagyon sok ember adott vért, amiért nagyon hálásak vagyunk, és úgy tűnik, néhány napon belül biztonságban lesz és kikerülhet az intenzív osztályról

– tudatta Baracs János családja.

