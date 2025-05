Bartha Sylvia balesetet szenvedett

A kreatívat. A mindenest. Mert persze azon kevesek közé tartozom, akik balkezesek, no persze nem kétbalkezesek, mert akkor lenne egy hasonlóan ügyes másik kezem is, de most rá kellett ébrednem, hogy nincs! Én döntöttem úgy – hogy a legkevésbé tragikus kimenetelű verziót választom, és egy fej- vagy csípősérülés helyett inkább – leteszem a bal kezem… Mostantól lassított felvételben zajlik az élet és jöhet az ÚJRATERVEZÉS!