Magyar énekes próbál segíteni a Fekete Vonat bajba jutott zenészének

2023 januárban fulladt hatalmas botrányba a Fekete Vonat újraindulásának első és egyben utolsó koncertje a Papp László Sportarénában. A húsz év után újra együtt koncertező zenekar a fellépés után szinte azonnal fel is oszlott. Állítólag pénzügyi okok állnak a vita hátterében, Beat és L.L. Junior között többször is szóváltás alakult ki az ügy kapcsán, azóta szóba sem állnak egymással az egykori tagok.

Fehér Tibor, azaz Beat nagyon magányos, hiába segít neki zenész ismerőse

Fotó: Beat Facebook

Időközben Beat családi kapcsolatai is megromlottak, a koncertből előre felvett előleg azonban nehéz helyzetbe sodorta a zenészt, aki több bevételre számított a Fekete Vonat akkori koncertje után. Egy időben munkásszállón is élt, majd egy ideig az utcán, de folyamatosan csak sodródik. Most a magyar zenész, Kunu Márió próbálja őt felkarolni, és olyan módon segíteni, ami tartós is lehet a jövőben. Ezért is csinál Beattel közös zenéket, amik elég jól mennek, így a karrierjét próbálja helyreállítani, hogy önállóan is boldoguljon a későbbiekben.

Beat szomorú bejegyzést tett közzé

Hiába a segítség és a szép nézettséget produkáló zenék, Beat mégsem tud elégedett lenni az életével, most újabb szomorú és aggasztó bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán.

Nem jó egyedül. Nagyon nem…

– szúrta ki a Bors a rövidke, de annál sokatmondóbb bejegyzést a rapper oldalán, akinek az erőt most kisunokája, Brilliána adja, akit egy közös képpel is felköszöntött a büszke nagypapa.