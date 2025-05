Berki Krisztián édesanyja: Lehet, hogy megkeres, és nem is halt meg

2022. május 6-án, azaz három évvel ezelőtt tragikus körülmények között meghalt Berki Krisztián egykori sportvezető, később műsorvezető, tévés realityszereplő, bulvársztár. Holttestére Hódi Pamelával közös kislánya, Nati talált rá a reggeli órákban, a lakás erkélyén. A médiaszemélyiség édesanyja érthetően összetört, fájdalma majdnem három év elteltével sem múlik.

Berki Krisztián három éve hunyt el

Fotó: Instagram / Berki Krisztián

A Bors elérte Berki Krisztián édesanyját, aki máig nem akarja elhinni, hogy megtörtént a tragédia. „Tegnap óta azon gondolkodom, hogy menjek fel Pestre, vagy el se induljak? Minden percben elkap a sírás. Hogy tudott elmenni? Azóta sem tudom feldolgozni. Mindig keresem, várom, hátha jön. A hülye fejemmel bebeszélem magamnak, hogy lehet, hogy holnap majd megkeres és nem is halt meg. Várom, hogy belépjen az ajtón. Ilyen furcsa gondolataim vannak. Nem lehetett felkészülnöm sem a halálára. Nagyon hiányzik! Az is borzasztó, hogy az unokáimat is elég ritkán látom, bár anyák napján Mazsi és Emma felköszöntöttek. Fáj az egész, de hiába fáj. Ezzel kell élnem” – mondta megtörten.

Sok titok maradt Berki Krisztián halála körül

Korábban Júlia azt is elárulta, hogy kibékültek Berki Mazsival, de még így sem tudja, hogy mi áll a fia halálát megállapító boncolási jegyzőkönyvben, amit csak a fia özvegye ismer. Berki Krisztián holttestét három évvel ezelőtt igazságügyi orvosszakértőhöz szállították, hogy kiderüljön, hogy pontosan mi okozta a halálát. A boncolási jegyzőkönyv aztán el is készült, és a törvények szerint az özvegyéhez, Berki Mazsihoz került, aki azóta sem hajlandó nyilvánosságra hozni férje halálának okait. Hódi Pamela azt mondta, hogy ő nem kíváncsi rá, jobb ha nem tudja, mi történt azon az éjszakán.

