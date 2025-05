Berki Mazsi vallomása: Ez egy hatalmas küzdelem volt számomra

Berki Mazsi mindenkit meglepett, amikor váratlanul a kórházból jelentkezett be, így tudatta a követőivel, hogy komoly műtétre készül. A beavatkozás után csak szűkszavúan nyilatkozott a fájdalmai miatt, de annyit elárult, hogy egy komolyabb sportsérülése miatt van szüksége csontbioplasztika-műtétre a jobb ugrócsontján. Berki Mazsinak azóta is mankóra volt szüksége, ugyanis nem terhelhette a műtött lábát, most azonban már boldogan újságolta, hogy végre anélkül is tud járni.

Berki Mazsi nehezen viseli ezt az időszakot, de muszáj volt megműteni a sérülése miatt

Fotó: Berki Mazsi Instagram

A három éve elhunyt Berki Krisztián özvegyének egyébként sem könnyű ez az időszak, egyrészt néhai férje évfordulója miatt sem, másrészt a lassú gyógyulása is megnehezíti a mindennapokat.

Őszintén megmondva, nagyon rég voltam ennyire boldog, hiszen a napokban elhagyhattam a mankómat! Hatalmas tehertől szabadultam meg, hiszen végre lehetőségem van újra két lábon járni.

Nagy érvágás volt számomra a mankó, hiszen igazi örökmozgó vagyok, jövök, megyek, intézkedem, és így konkrétan két kezemmel volt kevesebb, mert mindig mankóznom kellett, mivel abszolút nem terhelhettem a lábamat. Az első másfél hetet jól viseltem, de utána nagy érvágás volt. Hiába volt segítségem, ez egy hatalmas küzdelem volt számomra. Szóval apró léptekkel haladok, hiszen gyógytornára még járnom kell, de ha minden igaz, júniusban már újra szaladhatok!” - mondta a hot! magazinnak adott interjúban, melyben bővebben is kifejtette, mennyire kiszolgáltatott időszakot élt át a műtét miatt.

Berki Mazsi beszélt kislányáról és párjáról, Zoltánról is, aki jelenleg igyekszik számára megteremteni az anyagi biztonságot, ő pedig inkább a háztartásban és az otthonteremtésben vállal szerepet. Elmondása szerint rájöttek, hogy nem hajthatnak egyszerre, így mindenkinek jobb a mostanra kialakított életvitelük. Ráadásul a kis Emma Katerina is hároméves, épp dackorszakát éli, így nagy szüksége van az édesanyja jelenlétére.