A sztároknak olykor túlságosan elszánt rajongókkal, netán őrült zaklatókkal is szembe kell nézniük, egyesek pedig annyira elszántak, hogy semmitől sem riadnak vissza.

Taylor Swift is betörés áldozata lett

Fotó: Taylor Swift/Instagram

Sztárok, akik betörés áldozatai lettek

Tom Hanks

Fényes nappal törtek be Tom Hanks és felesége, Rita Wilson Los Angelesben található birtokára. A pár nem tartózkodott otthon, amit vélhetően a tolvajok is kifigyelhettek. A tettesek úgy jutottak be a hatalmas ingatlanba, hogy betörték az ablak egyik üvegét, mire megszólalt a riasztó. Azonban még ez sem riasztotta el őket. Habár nem minden helységbe sikerült bejutniuk, még így is számos értékes dolgot loptak el. Azonban ami ennél is megdöbbentőbb az az, hogy nem az értékes tárgyak, hanem Tom Hanks és Rita Wilson voltak a fő célpontok.

Tom Hanks és Rita Wilson

Fotó: Instagram.com/tomhanksfansite/

