Bikinire vetkőzött a szexi olasz énekesnő, Sabrina – képek

Sabrina Salerno az 1980-as évek második felében vált nemzetközileg ismert popsztárrá, gyakran szerepelt a Bravóban és más zenei, illetve tinimagazinokban, klipes összeállításokban. Legnépszerűbb slágere a Boys (Summertime Love), ez volt Olaszország egyfajta válasza Samantha Foxra, hiszen akárcsak a brit popénekesnő, Sabrina is elsősorban a melleivel lett ismert, nem annyira az ikonikus pophimnuszokkal. Sabrina persze kikérte magának ezt az összehasonlítást, de ettől függetlenül mindkettőjükre jellemző volt a vizuális szexualitás a klipekben és persze a dalszövegek is a szexről szóltak ("Boys, boys, boys, Get ready for my love.")