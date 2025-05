Bódi Csabi: „Kövér és hiú férfi vagyok – de már úton vagyok a változás felé”

„Anyukám régóta mondta, hogy szomorú, ha rám néz, a feleségem pedig kiemelte, hogy elfogad úgy, ahogy vagyok, de ha az egészségemért tenni szeretnék, természetesen támogat.” A szerető háttér tehát adott: Bódi Csabi felesége maximálisan mellette áll, és mint megtudtuk, Bódi Csabi családjának több tagja is csúcsformában van – ők már használják a „családi receptet”.

Hosszú az út, de az első lépést megtette

És hogy mi a helyzet a testmozgással? „A roma emberek nem szoktak edzeni. Legalábbis ritka, hogy valaki romaként azt lássa, hogy a család sportol rendszerint. A testmozgás számomra is idegen, de tudom, hogy ezt is részévé kell tenni az életemnek” – ismerte el Csabi. Hozzátéve, hogy már ki is próbált néhány modern fitneszgépet, amelyekkel „jól tudja érezni magát” sportolás közben.

Az út hosszú és rögös – de Bódi Csabi most először igazán eltökélt. „Ez egy nagyon nehéz út, olyan lehet, mint amikor egy függő igyekszik életmódot váltani. Bár hál’ Istennek soha nem voltam az” – mondta, és szavai mögött most nemcsak üres fogadalmak, hanem valódi elhatározás rejlik. Csak remélni tudjuk, hogy négy hónap múlva már az új, fitt Bódi Csabit láthatjuk viszont a színpadon – és talán a titkos receptet is megismerhetjük végre.